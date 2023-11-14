Депутаты высмеяли премьера Польши Моравецкого

Опубликовано: 14.11.2023 08:54 , Обновлено: 14.11.2023

Действующий премьер Польши и представитель партии «Право и справедливость» (PiS), потерявшей большинство в Сейме, Матеуш Моравецкий призвал депутатов "поддержать его правительство, которое он постарается создать". Это заявление вызвало большое веселье в зале пленарных заседаний польского парламента.

“Я хотел бы пригласить всех, кто создаст парламентское большинство здесь, в этом зале, поддержать мое правительство, которое я постараюсь создать”, - сказал он, вызвав смех в зале. Некоторые депутаты даже начали аплодировать такой самоуверенности.

Президент Польши Дуда заявил ранее, что поручит формировать новое правительство PiS, партии, которая хоть и набрала больше всех конкурентов голосов, но не смогла получить большинство мест в парламенте. В то же время, оппозиционные силы сформировали коалицию и огласили требование - дать сформировать правительство им.

В качестве доказательства, что у уходящей PiS нет возможности создать кабмин, оппозиционеры привели пример голосования на спикера Сейма. Кандидат от PiS Эльжбета Витек получила всего 193 голоса. В свою очередь, 265 депутатов проголосовали за лидера «Польши 2050» Шимона Холовню.

Все указывает на то, что «Право и справедливость» не будет иметь большинства, чтобы правительство, сформированное его политиками, могло получить вотум доверия в Сейме. Не позднее 14 дней после назначения Совета министров новый премьер-министр должен выступить с докладом и внести состав предполагаемого им правительства в парламент. Оно должно получить вотум доверия абсолютного большинства голосов в присутствии не менее половины установленного законом числа депутатов.

Если Моравецктй провалит свою миссию, в дело вступает Сейм и выберет кандидата на пост главы правительства вместе с Советом министров. Для этого необходимо - как и в случае с назначенным президентом премьер-министром - абсолютное большинство голосов (при наличии не менее половины установленного законом числа депутатов). Именно в этот момент коалиция оппозиционных сил, имея большинство в парламенте, сможет назначит наконец свое правительство.