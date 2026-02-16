В Польше премьер устроил заочную перепалку с президентом - «Держитесь подальше от моих внучек»

Опубликовано: 16.02.2026 11:50 , Обновлено: 16.02.2026

Премьер-министр Польши Дональд Туск в выходные устроил заочную перепалку с президентом страны Каролем Навроцким. Несмотря на то, что поводом для разногласий стало сугубо политическое событие - потенциальное участие Польши в Совете мира Дональда Трампа, не обошлось без личных "шпилек".

Всё началось с выступления Навроцкого в телеэфире, где польский президент критически высказался о правительстве Туска. Главу государства также спросили о возможном участии Польши в Совете мира Дональда Трампа.

Известно, что посольство Польши в США получило официальное приглашение на первое заседание Совета мира, адресованное главе государства или премьер-министру. Туск официально отказался принимать участие во встрече, намеченной на 19 февраля, сославшись на “сомнения системного характера”, возникающие относительно формата созданного Трампом Совета.

Однако Навроцкий, комментируя заявления Туска, высказался на этот счёт довольно резко.

“Премьер-министр может указывать своему сыну или внучкам, куда им летать. Премьер-министр не будет указывать президенту Польши, куда ему летать. Я могу летать куда захочу”, — категорично заявил Навроцкий.

[inf]Примечательно, что сам Навроцкий публично заявил, что не намерен участвовать в работе Совета мира Трампа ещё на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Тогда президент Польши подчёркивал, что он не вправе принимать участие в подобных международных организациях без одобрения парламента и правительства.[/inf]

Тем не менее, Туск не стал пропускать выпад Навроцкого в свою сторону и ответил на это заявление коротким и резким сообщением в соцсети X.

“Господин президент, я понимаю ваш страх, я понимаю ваше волнение, но держитесь подальше от моих внучек”, — процитировало сообщение премьера польское издание Onet.pl.

Кстати, Беларусь на первое заседание Совета мира Трампа также пригласили. Пресс-секретарь Дворца Независимости Наталья Эйсмонт на днях заявила, что в Вашингтон собирается лететь министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков. При этом, по ее словам, Президент Беларуси Александр Лукашенко получил приглашение, но отказался.

Глава МИД Беларуси собрался в США на встречу к Трампу. Почему не Лукашенко?