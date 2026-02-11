Глава МИД Беларуси собрался в США на встречу к Трампу. Почему не Лукашенко?

Опубликовано: 11.02.2026 13:56 , Обновлено: 11.02.2026

Пресс-секретарь Дворца Независимости Наталья Эйсмонт заявила, что в Вашингтон собирается лететь министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков. При этом, по ее словам, Президент Беларуси Александр Лукашенко получил приглашение, но отказался.

Эйсмонт утверждает, что Александр Лукашенко не сможет полететь на встречу глав стран — участниц «Совета мира» 19 февраля, собранного Дональдом Трампом для восстановления Сектора Газа, так как его рабочий график на этот период уже спланирован.

«Да, приглашение на первую встречу лидеров в рамках Совета мира Президенту Беларуси поступило. К сожалению, мы его получили поздно, рабочий график Президента на этот период уже был спланирован. Да, мы с удовольствием посетили бы Соединенные Штаты Америки, но есть вопросы, которые невозможно отложить», — заявила Наталья Эйсмонт, не уточнив, что важнее участия в переговорах в Вашингтоне и возможной личной встречи с Дональдом Трампом.

При этом представитель Дворца Независимости призналась, что сам полет Александра Лукашенко в США очень сложно организовать из-за запрета на использование европейского воздушного пространства, введенного Евросоюзом (ЕС).

«Кроме того, мы принимаем во внимание и возможные логистические сложности, которые могут возникнуть из-за незаконных санкций, в первую очередь Евросоюза — с учетом закрытия воздушного пространства над ЕС… В этой связи и несмотря на наше желание, Президент в данном мероприятии принять участие не сможет» , — заявила Наталья Эйсмонт.

На февраль 2026 года участие в «Совете мира» подтвердили 26 государств. Среди них:

Израиль,

Венгрия,

Аргентина,

Саудовская Аравия,

ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты),

Турция,

Азербайджан,

Армения,

Казахстан,

Узбекистан.

А вот ведущие мировые державы и некоторые европейские либо сразу отказались, либо заняли выжидательную позицию. Среди них:

Франция,

Германия,

Великобритания,

Россия,

Китай,

Индия,

Украина.

Напомним, что созданный Дональдом Трампом «Совет мира» предполагает, что он будет в нем пожизненным председателем и сам будет назначать себе преемника. Также все решения Совета мира не будут действительны без его личного одобрения. Именно эти обстоятельства оттолкнули некоторые страны от участия.