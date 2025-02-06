В Польше предложили ввести два новых дорожных знака. Один из них давно есть в ПДД Беларуси

Опубликовано: 06.02.2025 19:27 , Обновлено: 06.02.2025

Министерство инфраструктуры Польши анонсировало введение новых дорожных знаков, направленных на повышение безопасности на автострадах и скоростных дорогах. Речь идёт о двух принципиально новых для Польши знаках, призванных решить две серьёзные проблемы: несоблюдение дистанции и выезд на скоростную трассу во встречном направлении. Первый из них, кстати, давным-давно есть в ПДД Беларуси.

Первый из новых знаков, пока не имеющий окончательного визуального представления, будет предписывать минимальную дистанцию между транспортными средствами. Хотя в польских ПДД уже существует знак-табличка Т-32, обозначающий дистанцию, она используется не самостоятельно, а только в сочетании с другими знаками, например, предупреждающими о въезде в тоннель.

Предполагается, что за основу нового знака будет взят знак C10 из Венской конвенции о дорожном движении, который уже используется в других европейских странах, включая Беларусь. В нашей стране этот знак имеет статус запрещающего, номер 3.16 и называется «Ограничение минимальной дистанции».

Коллаж: autokult.pl

Второй знак — «Zły kierunek» («Неправильное направление») — представляет собой большой жёлтый прямоугольник с изображением чёрной ладони и знака «Въезд запрещён». Его планируется устанавливать на развязках автострад и скоростных дорог, в местах съезда, чтобы предотвратить случаи, когда водители по ошибке выезжают на трассу во встречном направлении. Такие случаи, несмотря на их абсурдность, в Польше не редкость, отметил портал Autokult. С 2021 года подобные знаки уже устанавливаются в Польше в экспериментальном порядке, но пока не имели юридического статуса.

Фото: autokult.pl

Ожидается, что новые знаки появятся на дорогах Польши во втором квартале 2025 года.

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