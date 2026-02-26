В Польше предложили кардинальное решение для увеличения рождаемости

Опубликовано: 26.02.2026 14:52 , Обновлено: 26.02.2026

В соседней с Беларусью Польше бьют тревогу из-за ухудшения демографической ситуации. Рождаемость падает, а программа раздачи всем родителям по 800 злотых (около 636 BYN) на каждого ребенка в семье в месяц, хоть и значительно помогает родителям, но на общей ситуации с рождаемостью в стране особо не сказалась.

Предварительные оценки Центрального статистического управления (Główny Urząd Statystyczny — аналог Белстата) указывают на то, что в 2025 году в Польше было зарегистрировано приблизительно 238 000 рождений, что примерно на 14 000 меньше, чем в 2024.

И вот эксперты предложили самое кардинальное решение: вместо ежемесячных 800 злотых (636 BYN) выплачивать за ребенка (вне зависимости первый он или третий) единовременную финансовую помощь в размере 208 000 злотых (около 165 422 BYN ). Эту сумму родители смогут потратить на что угодно, без ограничений.

[inf]Изначально в Польше в 2016 году была объявлена программа «500+» (около 398 BYN по текущему курсу), а в 2024 году размер пособия был увеличен до 800 злотых (636 BYN). Это необлагаемая налогом поддержка для семей в виде ежемесячного пособия на содержание ребенка до 18 лет независимо от дохода семьи.[/inf]

Предложение о введении своеобразного «материнского капитала» выдвинул Ягеллонский клуб, влиятельная внепартийная группа христианских демократов, состоящая из интеллектуалов и экспертов.

«Мы обсуждаем идею отмены универсального пособия «800 Plus» для детей и пособия «Активный родитель» с 2027 года. Вместо этого, «заводской настройкой» политики поддержки семьи должна стать единовременная выплата родителям 208 800 злотых (около 166 058 BYN ) в течение месяца после рождения ребенка», — заявили Пётр Потржебовский, бывший президент Ягеллонского клуба, и доктор Павел Мусиалек, нынешний президент этой организации.

Сумма в 208 800 злотых (166 058 BYN), как объясняют авторы идеи, не случайна. Она эквивалентна пособию «800+», выплачиваемому в течение 18 лет (172 800 злотых, или 137 428 BYN ), и пособию «Активный родитель» (36 000 злотых, или 28 631 BYN ). Только в отличие от сегодняшних программ, ее надо будет выплатить сразу.

По мнению авторов предложения, пособие в размере 800+ перестало быть стимулом для рождения детей, став постоянным элементом системы. А вот крупная единовременная выплата действительно изменила бы жизнь некоторых семей, позволив им, среди прочего, профинансировать первоначальный взнос при покупке недвижимости или досрочно погасить ипотеку. Это те вопросы, которые для польских семей стали значительным бременем (иногда достигающим почти нескольких тысяч злотых, или тысяч BYN, в месяц).

В предложении также были изложены потенциальные последствия этого решения. В нем, среди прочего, подчеркивалась необходимость предоставить родителям выбор между единовременной выплатой и пособиями, распределяемыми в течение определенного времени. Также поднимался вопрос о потенциальном влиянии программы на рынок жилья, включая риск роста цен на недвижимость. Эксперты также предупредили, что выплата крупных сумм авансом создаст значительную нагрузку на государственные финансы в краткосрочной перспективе.

Пока неясно, примут ли предложение польские власти. До истечения срока действия программы ещё около года. Тем не менее, мировая практика знает несколько удачных примеров решения демографического кризиса.

Так, во Франции создали одну из самых успешных моделей в Европе. Государственные меры включают развитую систему яслей, налоговые льготы для многодетных семей (чем больше детей, тем меньше налог) и субсидии на нянь. Все это позволило удержать уровень рождаемости близким к планке воспроизводства.

Ранее мы писали, что председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик устроил во вторник пресс-конференцию, где ответил на вопросы приглашенных журналистов. Один из них задал вопрос, как в области собираются повышать рождаемость.

Петр Пархомчик назвал ключевой мерой «расширение сети ясельных учреждений для раннего выхода матерей на работу», а также «создание комфортных условий для воспитания детей и развитие доступной социальной среды».

Губернатор Брестской области рассказал, как хочет повышать рождаемость