Губернатор Брестской области рассказал, как хочет повышать рождаемость

Опубликовано: 24.02.2026 15:20 , Обновлено: 24.02.2026

Председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик устроил во вторник пресс-конференцию, где ответил на вопросы приглашенных журналистов. Один из них задал вопрос, как в области собираются повышать рождаемость.

По словам главы Брестской области, он связывает рост рождаемости с укреплением института семьи “через развитие социальной инфраструктуры и финансовую поддержку”.

Петр Пархомчик назвал ключевой мерой - “расширение сети ясельных учреждений для раннего выхода матерей на работу”, а также “создание комфортных условий для воспитания детей и развитие доступной социальной среды”.

В нашей стране уже который год наблюдается тенденция, когда белоруски позже вступают в брак, позже рожают и всё чаще совмещают материнство с профессиональной деятельностью. Об этом говорилось в обзоре ко Дню матери, который Национальный статистический комитет Республики Беларусь (Белстат) представил в октябре 2025 года.

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