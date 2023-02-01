Польша передумала передавать Украине истребители F-16

Опубликовано: 01.02.2023 08:12 , Обновлено: 01.02.2023

Заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич заявил, что страна не обсуждала отправку истребителей F-16 в Украину, вопреки заявлению премьер-министра.

«Темы о передаче польских F-16 нет», — написал он в Twitter в ответ на критику оппозиции такого потенциального решения 31 января.

Вопрос, на который ответил польский чиновник, поднял в соцсети депутат Сейма Павел Крутул, входящий в комиссию по вопросам обороны. Он назвал возможную передачу этих самолетов украинской стороне угрозой «разоружения Польши».

Напомним, накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша готова предоставить Украине свои самолеты F-16, однако это возможно только в координации с НАТО.