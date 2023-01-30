Польша согласилась передать Украине истребители с одним условием

Опубликовано: 30.01.2023 14:58 , Обновлено: 30.01.2023

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 30 января заявил, что страна готова предоставить Украине свои самолеты F-16. Но назвал условие.

По его словам, это возможно только в координации с НАТО.

«Как это было несколько месяцев назад в контексте МиГов, так же любая другая воздушная сила будет реализовываться и, возможно, передаваться в согласовании со странами НАТО. Здесь мы будем действовать в полной координации», — заявил Моравецкий.

На заявление польского премьера уже отреагировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он отметил, что работа над получением истребителей F-16 продолжается.

«У нас есть положительные сигналы от Польши, которая готова передать нам их в координации с НАТО», — сказал Ермак.

Напомним, ранее Великобритания заявила, что могла бы передать украинским военным самолеты, но только после того, как Россия выведет свои войска из Украины. Да и Франция не исключила поставку Киеву истребителей, но при условии, что это не спровоцирует эскалацию войны, а также не навредит безопасности Европы и, в частности, самой Франции.

[info_b]Самолет F-16 – легкий многоцелевой истребитель из США четвертого поколения. Несмотря на достаточно почтенный возраст, ведь F-16 был создан еще 48 лет назад, он до сих пор остается основой воздушных сил многих стран мира. В том числе и благодаря своим постоянным модернизациям.[/info_b]