В Польше опровергли заявление "Транснефти" о планах покупки российской нефти

Опубликовано: 20.12.2022 20:16 , Обновлено: 20.12.2022

Польская компания Orlen сообщила, что не будет продлевать контракт на покупку российской нефти, срок действия которого истекает в январе 2023 года. Второй долгосрочный контракт также перестанет действовать после введения санкций, цитирует Reuters слова представителя нефтеперерабатывающего завода. Ранее польское агентство PAP также сообщило, что PKN Orlen не будет продлевать контракт, который истекает в январе 2023 года.

“Единственный обязывающий контракт на поставку российской нефти в 2023 году перестанет выполняться, когда будут введены санкции, к которым мы готовы”, - побещали в Польше.

Ранее Телеграф сообщил, что в правительстве Германии опровергли заявления российской стороны о якобы бронировании объемов российской нефти на 2023 год. В Берлине утверждают, что в планах - закупка сырой нефти в Казахстане, а не России.

Германия опровергла заявления «Транснефти» о планах покупки российской нефти