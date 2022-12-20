Германия опровергла заявления "Транснефти" о планах покупки российской нефти

Опубликовано: 20.12.2022 19:43 , Обновлено: 20.12.2022

В правительстве Германии опровергли заявления российской стороны о якобы бронировании объемов российской нефти на 2023 год. В Берлине утверждают, что в планах - закупка сырой нефти в Казахстане, а не России.

“Сообщения о том, что Германия заказала российскую нефть, не соответствуют действительности, - заявила представитель министерства экономики Германии. - В новом году нефтеперерабатывающие предприятия в Леуне и Шведте больше не будут заказывать российскую нефть”.

Ранее глава российской компании «Транснефть» Николай Токарев заявил, что получил заявки на поставку нефти по «Дружбе» от потребителей из Польши и Германии в 2023 году.

РФ получила заявки на нефть из Польши и Германии на 2023 год — «Транснефть»