В Польше объявили об очередной находке залежей газа

Опубликовано: 14.08.2025 08:11 , Обновлено: 14.08.2025

Польская группа компаний Orlen объявила об открытии 700 миллионов кубометров извлекаемых запасов природного газа на месторождении Тшебуш в Западно-Поморском воеводстве. Таким образом, общие извлекаемые запасы в регионе составляют 2,3 миллиарда кубометров.

На этот раз в пресс-релизе не было слов о чем-то “самом большом” и невиданных перспективах. По данным компании Orlen, в последние годы собственная добыча природного газа в Польше покрывает около 20% потребностей страны в природном газе.

Кстати, в Польше действует закон, согласно которому добыча углеводородов облагается так называемым эксплуатационным сбором, размер которого зависит от объёма.

Этот сбор не весь уходит в Варшаву, а распределяется между местными муниципалитетами (60%), повятами и воеводствами (15%), на территории которых расположено месторождение, и Национальным фондом охраны окружающей среды и водного хозяйства (10%).

Ранее Telegraf.news писал, что профессор Кристиан Холден из Тронхеймского технического университета (NTNU) в Норвегии заявил, что в настоящее время невозможно определить качество газа в открытом канадской компанией месторождении в территориальных водах Польши.

По его словам, на данный момент нельзя просчитать инвестиционные и эксплуатационные расходы. «Даже пятилетний старт добычи был бы очень оптимистичным», — заявила он.

Конец мечтам? Норвежский профессор рассказал правду об открытом Польшей месторождении газа