Конец мечтам? Норвежский профессор рассказал правду об открытом Польшей месторождении газа

Опубликовано: 26.07.2025 18:01 , Обновлено: 26.07.2025

Профессор Кристиан Холден из Тронхеймского технического университета (NTNU) в Норвегии заявил, что в настоящее время невозможно определить качество газа в открытом канадской компанией месторождении в территориальных водах Польши.

По его словам, на данный момент нельзя просчитать инвестиционные и эксплуатационные расходы. «Даже пятилетний старт добычи был бы очень оптимистичным», — заявила он.

Профессор Кристиан Холден работает в университете, где обучается большинство специалистов норвежского топливного сектора. Он подсчитал, что хотя заявленный в Польше размер месторождения кажется огромным, оно далеко не самое крупное газовое месторождение в Европе.

Для примера он рассказал, что среди почти ста газовых месторождений, разрабатываемых в Норвегии, открытое в Балтийском море месторождение находилось бы примерно в середине списка.

“Наше крупнейшее месторождение, Тролль, в 50 раз больше предполагаемого размера недавно открытого месторождения в Балтийском море. Следующие два — в 20 раз больше. К сожалению, я не думаю, что возможно планировать долгосрочное развитие страны, основываясь на добыче газа из месторождения близ Свиноуйсьце», — заключил норвежский профессор.

Эксперт предупредил, что никто не поможет точно предсказать, когда может начаться добыча в Балтийском море. В каждом случае добыча осуществляется в разных ландшафтах, местах и геологических условиях. Поэтому не существует стандартных конструкций или проектов, и каждую платформу и связанную с ней инфраструктуру необходимо проектировать с нуля. По словам Холдена, это займёт время, независимо от административных, экологических и юридических процедур.

Также не стоит забывать, что качество газа тоже отличается от месторождения к месторождению. С одной стороны, Балтийское море в месте открытия неглубокое, глубина дна составляет около 10 метров, что позволяет использовать небольшие платформы. Однако Холден предупредил, что газ с месторождения Свиноуйсьце может быть серьёзно загрязнён.

«В нём может быть много углекислого газа, воды и даже серы. Чтобы газ попал в систему, его необходимо очистить. Для этого требуются дополнительные установки. Мы также ничего не знаем о давлении внутри месторождения. Если бы оно было высоким, добывать газ было бы легче. Если оно будет низким, для добычи потребуются компрессоры с самого начала. Компрессоры всё равно понадобятся со временем, потому что давление в месторождении падает по мере добычи», — напомнил норвежский исследователь в интервью PAP.

Тем не менее, месторождение все равно считается крупным и потенциально перспективным, отметил учёный.

Ранее Telegraf.news писал, что компания Central European Petroleum (CEP) объявила об открытии месторождения нефти и природного газа в Балтийском море, примерно в 6 км от польского Свиноуйсьце. Это месторождение является «крупнейшим открытием традиционной нефти в истории Польши и одним из крупнейших в Европе», — заявила компания.

«Станет прорывом?» — В Польше открыли одно из крупнейших в Европе месторождение нефти и газа