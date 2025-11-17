В Польше неизвестные подорвали железную дорогу

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Опубликовано: 17.11.2025 12:52 , Обновлено: 17.11.2025

Худшие подозрения польских властей подтвердились: причиной аварии на железной дороге на линии Варшава-Люблин, произошедшей утром 16 ноября, стал акт саботажа. Эту версию официально озвучил премьер-министр Польши Дональд Туск в социальных сетях после того, как лично посетил место ЧП в понедельник, 17 ноября.

Туск сообщил о том, что на месте ЧП обнаружили некое взрывное устройство, которое сдетонировало и разрушило железнодорожное полотно. Таким образом, была опровергнута версия, озвученная ранее пресс-секретарем Министерства внутренних дел и администрации Каролиной Галецкой, которая ранее заявила, что оснований говорить о “преднамеренных действиях третьих лиц” пока нет.

Туск также заявил, что следователи и сотрудники прокуратуры, которые работают на месте ЧП, обнаружили какие-то повреждения далее по маршруту, ближе к Люблину.

“Подрыв железнодорожного полотна на линии Варшава-Люблин — беспрецедентный акт саботажа, направленный непосредственно против безопасности польского государства и его граждан. Этот маршрут также критически важен для доставки гуманитарной помощи в Украину. Мы найдём виновных, кем бы они ни были”, - написал после поездки Туск в соцсети Х.

Сам инцидент произошёл утром в воскресенье, 16 ноября. Машинист поезда заметил поврежденные пути в районе города Мика в Мазовецком воеводстве, что привело к остановке поезда. На место происшествия немедленно прибыли экстренные службы, включая полицию, и инициировано тщательное расследование. Пассажиры и члены экипажа в результате инцидента не пострадали, движение поездов возобновили по соседнему пути.

По данным польского портала Onet.pl, помимо инцидента у деревни Мика, ещё один акт саботажа произошёл недалеко от Пулав. Там оказались повреждены контактные линии, однако оставалось неясным, были ли они случайно оборваны или перерезаны намеренно. В результате в поезде разбилось окно.

“Нас вызвали на место происшествия. Выяснилось, что поезд был повреждён. Мы приняли меры. В связи с предыдущим инцидентом мы обратились в прокуратуру”, — рассказала о произошедшем инспектор Катажина Новак, пресс-секретарь начальника полиции, изданию Onet, описывая события под Пулавами.

В понедельник полиция Люблина также сообщила, что в Пулавы поступило сообщение о внезапной остановке пассажирского поезда Свиноуйсьце-Жешув с 475 пассажирами. Расследованием инцидента занимается, в частности, Агентство внутренней безопасности.

Ранее Telegraf.news рассказал, что к расследованию ЧП на железной дороге сразу же подключилось Агентство внутренней безопасности Польши. Представитель министра-координатора спецслужб Яцек Добжиньский сообщил, что сотрудники полиции и АБР работают на месте с самого утра. Он подчеркнул, что «это дело рассматривается как абсолютно приоритетное».

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