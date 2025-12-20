В Польше нашли неожиданный способ бороться с дронами. Литва тоже может взять его на вооружение?

Опубликовано: 20.12.2025 16:10 , Обновлено: 20.12.2025

Борьба с боевыми беспилотниками вышла на первое место среди проблем для многих стран региона. Опыт войны в Украине показал, что эти сравнительно дешёвые средства могут наносить серьёзный урон, а уничтожать их с помощью современных систем ПВО — слишком дорого и неэффективно.

Именно поэтому в соседней с Беларусью Польше военно-воздушные силы рассматривают возможность использования неожиданных авиационных платформ для борьбы с медленными низколетящими целями, такими как беспилотники-камикадзе («Герань», «Шахед»). Об этом заявил генерал-майор Иренеуш Новак в интервью Defence24.

По его словам, польские военные обратили внимание на бразильский противопартизанский и учебно-боевой самолёт Embraer EMB-314 Super Tucano. Особенно учитывая, что производитель уже представил модификацию этой машины, специально разработанную для уничтожения одноразовых ударных БПЛА. Предложение Embraer прозвучало во время презентации в Польше транспортного самолёта KC-390 Millennium.

Польша планирует оценить эффективность Super Tucano в борьбе с дронами в начале 2026 года.

[inf]EMB-314 Super Tucano — лёгкий турбовинтовой штурмовик, производимый бразильской компанией Embraer. Первый прототип поднялся в воздух в 1999 году. Кабина пилота защищена кевларовой бронёй, а сам самолёт ранее уже использовался в контрпартизанских операциях и для борьбы с наркотрафиком, перехватывая легкомоторные самолёты.[/inf]

Параллельно ВВС Польши изучают возможность привлечения для этих же целей других имеющихся самолётов, включая M-28 Bryza, а также вертолётов AH-64E Apache, 96 единиц которых заказаны и поступят на вооружение в ближайшие годы.

Вполне вероятно, что Польша поделится своими выводами с соседней Литвой, которая также ищет эффективные способы противодействия беспилотным угрозам. Ранее официальный представитель литовской армии полковник Лютаурас Багочюнас объяснил причины, по которым силы обороны не сбивают воздушные шары, предположительно используемые для контрабанды из Беларуси.

Литовская армия объяснила почему не сбивает воздушные шары с контрабандой из Беларуси