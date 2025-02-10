В Польше на чердаке частного дома нашли два оригинала Брестской Библии XVI века

Опубликовано: 10.02.2025 15:58 , Обновлено: 10.02.2025

В польском селе Покуй (пол. Pokój, Опольское воеводство) совершено уникальное открытие: на чердаке частного дома обнаружены два экземпляра Брестской Библии, первого полного перевода Священного Писания на польский язык, изданного в 1563 году. Директор Государственного архива в Ополе доктор Славомир Мархель подтвердил подлинность находки.

Из примерно тысячи напечатанных экземпляров Брестской Библии до наших дней сохранилось менее 140. Найденные книги были перевезены в Катовице для дезинфекции и проведения микробиологических исследований бумаги. Это лишь начало многомесячной консервации, но уже сейчас эксперты уверены, что оба экземпляра были напечатаны в XVI веке в Брест-Литовске, сообщило radiozet.pl.

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Брестская Библия (пол. Biblia Brzeska), или Радзивилловская Библия, или Пиньчувская Библия — второй полный перевод Священного Писания на польском языке, изданный 4 сентября 1563 года в Брестской типографии по приказу и на деньги берестейского старосты, канцлера Великого Княжества Литовского князя Николая «Черного» Радзивилла.

Это издание было одним из первых полных переводов нового времени с языков оригинала: иврита и греческого языка. Точный тираж Брестской Библии неизвестен, но, по различным данным, он насчитывает 400—500 экземпляров. Вероятными издателями Брестской Библии считаются Бернард Воеводка или Циприан Базилик.

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Профессор Дариуш Хемперек, специалист по старопольской литературе из Университета Марии Кюри-Склодовской в Люблине, объяснил исторический контекст находки. Брестская Библия была первым переводом Священного Писания на польский язык, предназначенным для протестантов, говорящих на этом языке. Для польских протестантов, проживавших в Верхней Силезии (за пределами Речи Посполитой), Брестская Библия была единственной возможностью читать Священное Писание на родном языке. При её создании работала группа библеистов, владеющих тремя священными языками.

«Вопреки стереотипу „поляк = католик“, во многих регионах страны, особенно в Силезии, именно благодаря протестантизму удалось сохранить польский язык среди „простого народа“», — заявил профессор Хемперек. С XVI века силезские лютеране польского происхождения проводили службы на родном языке, читали Брестскую Библию и пели польские религиозные песни из песенников, напечатанных, например, в Бжеге-над-Одрой ещё во второй половине XVII века.

Фото: facebook.com/ArchiwumPanstwoweWOpolu

Стоимость Брестской Библии в XVI веке была высока, примерно равна годовой зарплате служащего. «Однако для евангелистов, где богослужения проходили на „языке народа“, а условие непосредственного доступа к религиозному содержанию не подлежало обсуждению, её ценность была выше даже материальной. Используя Брестскую Библию, написанную красивым и современным польским языком, они не только укреплялись в своей вере, но и имели возможность контакта с родным языком, который был носителем как веры, так и связи с польской культурой, даже во времена, когда польское государство было стёрто с карт захватчиками», — объяснил учёный.

Он уверен: «Присутствие Брестской Библии в Верхней Силезии, безусловно, является доказательством того, что жители этих территорий использовали польский язык. Они не принадлежали к социальным элитам, потому что после Тридцатилетней войны, закончившейся в 1648 году, они были скорее далеки от учения Лютера. Скорее всего, найденные два экземпляра Брестской Библии принадлежали польским евангелическим священникам и передавались из поколения в поколение».

Первые исследования, проведённые сотрудниками Государственного архива в Ополе, подтвердили предположения профессора. «Мы знаем, что в XIX веке недалеко от места, где были найдены книги, действовала протестантская школа, в которой дети учились на польском языке. Возможно, наши экземпляры Брестской Библии имеют какое-то отношение к этой школе. Также возможно, что старопечатные книги были частью княжеской библиотеки Виттенбергов, у которых был свой дворец в Покуе», — сказал доктор Мархель.

Однако, пока неясно, почему и при каких обстоятельствах книги оказались спрятанными на чердаке частного дома, где и пролежали до наших дней.

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