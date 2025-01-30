В Польше министр предложила ввести «налог на въезд в Евросоюз». Это как?

Опубликовано: 30.01.2025 14:47 , Обновлено: 30.01.2025

Польша поддержала идею поиска новых источников финансирования для Европейского союза. В частности, там предложили рассмотреть возможность введения «цифрового налога» или «платы за въезд в ЕС». Об этом заявила министр фондов и региональной политики Польши Катажина Пелчиньская-Наленч на конференции в Кракове.

«Развитие Европы сегодня требует гораздо более масштабных изменений. Нам нужна целостная инвестиционная политика», — заявила Пелчиньская-Наленч.

Министр добавила, что Польша поддержала идею поиска дополнительных источников финансирования ЕС для инвестиций, сообщило издание money.pl.

«Нам следует рассмотреть вопрос о дополнительных собственных ресурсах для Европейского Союза. Возможно, это будет так называемый „цифровой налог“ или „плата за въезд в Европейский Союз“», — заявила Пелчиньская-Наленч. Однако она не уточнила, на что именно предлагается ввести цифровой налог и для кого предлагается ввести плату за въезд в ЕС. Ведь физические лица и так получают визы именно для въезда в страны ЕС.

«Такие сборы взимают Соединённые Штаты, Великобритания. Почему бы не рассмотреть такую плату за въезд в ЕС, чтобы сгенерировать таким образом дополнительные общие ресурсы?», — добавила она, назвав это «реалистичным направлением».

[info_b]Журналисты Telegraf.news решили уточнить, действительно ли эти страны ввели некий налог на въезд в страну. И, как оказалось, это правда. Недавно Великобритания начала взимать по 10 фунтов стерлингов с въезжающего. Однако наличие визы как раз освобождает от дополнительных платежей. Как сообщало издание CNN, аналогичные меры ввели и в США намного раньше.[/info_b]

Ранее мы сообщали, что с начала года в Польше широко обсуждался «новый» налог на заборы возле домов. Новость вызвала широкий резонанс, однако Министерство финансов официально опровергло эти заявления.

Поляки всполошились из-за «нового» налога на заборы. Минфин объяснил, кому придётся платить