В Подмосковье разбился самолет Superjet 100 - есть погибшие

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Опубликовано: 12.07.2024 20:14 , Обновлено: 12.07.2024

В городском округе Коломна Московской области разбился самолет Sukhoi Superjet 100, который летел с авиазавода в аэропорт Внуково. На борту находился экипаж из трех человек, все погибли.

По информации агентства ТАСС, самолет находился на плановом ремонте, это был его тестовый полет. Экипаж успел подать сигнал бедствия, борт упал с высоты порядка 900 м.

Как сообщило агентство, после падения Superjet 100 загорелся и взорвался. Возможной причиной крушения самолета в оперативных службах назвали одновременный отказ двух двигателей.

Погибли два пилота компании “Гражданские самолеты Сухого” Евгений Булавко и Максим Лукманов, а также стюард Владислав Харламов. По данным оперативных служб, экипаж увел самолет от жилых дачных домов, поэтому обошлось без других жертв.

Самолет был выпущен в 2014 году. Уточняется, что сертификат его летной годности истекал в 2030 году. Предпоследний рейс Sukhoi Superjet 100 совершил 3 мая 2024 года из Внуково.

Также известно, что борт принадлежал российской энергетической компании “Газпром”.

Крушение Sukhoi Superjet 100 и гибель трех членов экипажа подтвердили в российском МЧС.

Расследование крушения

Им займется Межгосударственный авиационный комитет с участием специалистов Росавиации, сообщил ТАСС. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Следователи забрали документацию на самолет, а также образцы топлива для проведения экспертиз, рассказали правоохранители. На месте крушения также работают спасатели.

Ранее Telegraf.news сообщал, что 24 января 2024 года в Белгородской области РФ разбился военный самолет Ил-76, на борту которого находились 65 военнопленных Вооруженных сил Украины, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

В Белгородской области разбился Ил-76 с пленными украинцами на борту