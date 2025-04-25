В Подмосковье при взрыве авто погиб генерал Генштаба Минобороны России

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Опубликовано: 25.04.2025 13:29 , Обновлено: 25.04.2025

Днём 25 апреля в подмосковной Балашихе во дворе одной из многоэтажек прогремел взрыв. Неизвестные подорвали припаркованный у одного из подъездов автомобиль. В результате один человек пострадал, ещё один - получил смертельные ранения. Погибшим оказался высокопоставленный российский военный - генерал-майор Ярослав Москалик, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России. Информацию о смерти генерала подтвердили в Следственном комитете России.

Москалик получил звание генерал-лейтенанта в 2021 году. По данным источников Telegram-канала Baza, он жил в квартире дома, у которого произошел взрыв, однако сам взорванный автомобиль марки Volkswagen принадлежал другому человеку.

Взрыв, прогремевший около 10:40, попал на несколько камер наружного наблюдения, записи уже попали в Сеть. По данным российских каналов, взрыв был столь мощный, что в окнах ближайшего дома повылетали стёкла.

По данным российского издания “Известия”, по факту взрыва возбудили уголовное дело. Следственный комитет квалифицировал ЧП как убийство. В Следственном комитете также сообщили, что причиной взрыва стало “срабатывание самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами”.

По данным оперативных служб, мощность взрывного устройств составила более 300 г в тротиловом эквиваленте.

Фото: "Известия"











Один из источников в правоохранительных органах также сообщил агентству ТАСС, мощность взрыва была усилена газовым баллоном, который находился в машине.

Ранее Telegraf.news рассказал, что 17 декабря 2024 года аналогичным образом у подъезда жилой многоэтажки на Рязанском проспекте в Москве были убиты два российских военных — начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

В Москве подорвали российского военачальника и его помощника