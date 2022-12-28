В Подмосковье пенсионеры подожгли военкомат
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В подмосковном Подольске 70-летний пенсионер поджег военкомат на глазах у полиции. Его жена снимала это на видео.
На опубликованных кадрах видно, как мужчина намочил тряпку в канистре с бензином, поджег ее и положил на окно военкомата.
В это же время к военкомату подъехал автомобиль полиции. Однако пенсионера это не остановило. Мужчину и его супругу задержали, а огонь потушили.
Ранее Телеграф писал, что в селе Ивантеевка Саратовской области России в ночь на 23 декабря загорелось здание военного комиссариата. По их информации, неизвестный поджег кабинет дежурного.