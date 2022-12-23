В Саратовской области РФ вспыхнул военкомат

📷 Фото

Опубликовано: 23.12.2022 11:16 , Обновлено: 23.12.2022

В селе Ивантеевка Саратовской области России в ночь на 23 декабря загорелось здание военного комиссариата. Об этом сообщил телеграм-канал «Baza» и опубликовал фото.

По их информации, неизвестный поджег кабинет дежурного. Там нашли пластиковую бутылку с остатками бензина и, предположительно, масла.

Огонь потушили до того, как он перекинулся на другие помещения.

Судя по опубликованным фото, сам кабинет сильно пострадал.

Кстати, также в ночь на 23 декабря в Москве произошел пожар в воинской части. Его площадь составила около 200 квадратных метров. СМИ пишут, что пострадавших нет.