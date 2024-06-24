В Подмосковье люди прыгали из окон, спасаясь от огня в здании НИИ "Платан"

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Опубликовано: 24.06.2024 17:17 , Обновлено: 24.06.2024

В понедельник, 24 июня, в подмосковном городе Фрязино в здании научно-исследовательского института вспыхнул пожар. Несколько этажей окутало чёрное облако дыма, внутри прогремел взрыв. МЧС России сообщило, что площадь пожара уже увеличилась до 3,5 тысяч квадратных метров. Причина произошедшего выясняется.

По предварительной информации, как минимум 2 человека погибли, когда прыгали из окон, пытаясь спастись. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что оставшиеся в живых люди высунулись наружу и машут руками спасателям, зовя их на помощь. Кроме того, угарным газом отравились и двое пожарных — одного из них экстренно госпитализировали.

[info_b]Научно-исследовательский институт “Платан” занимается производством электронных деталей и радиокомпонентов, проводя теоретические и практические исследования. На территории НИИ также располагается завод.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что в Министерстве внутренних дел показали видео, как двух граждан Литвы экстрадировали из Беларуси в пункте пропуска “Каменный Лог” (сопредельный — “Мядининкай”). Одного из них обвиняли в хранении и сбыте больших партий наркотиков, а другого — в причинении тяжких телесных повреждений.

В МВД показали видео, как экстрадировали в Литву в «Каменном Логе» двух преступников