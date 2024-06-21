В МВД показали видео, как экстрадировали в Литву в "Каменном Логе" двух преступников

🎥 Видео

Опубликовано: 21.06.2024 16:55 , Обновлено: 21.06.2024

В Министерстве внутренних дел показали видео, как двух граждан Литвы экстрадировали из Беларуси в пункте пропуска "Каменный Лог" (сопредельный — "Мядининкай"). Одного из них обвиняли в хранении и сбыте больших партий наркотиков, а другого — в причинении тяжких телесных повреждений.

Так, ранее в международный розыск объявили 20-летнего парня за незаконное хранение с целью сбыта крупных партий кокаина и каннабиса. Также за умышленное причинение тяжких телесных повреждений Интерпол разыскивал 58-летнего литовца.

“Информация о возможном нахождении мужчин в Беларуси поступила по каналам Интерпола. Белорусские милиционеры установили местонахождение граждан. Одного беглеца задержали в Минске, другого — в Могилёве”, — рассказали в МВД.

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство обороны Беларуси в пятницу, 21 июня, объявило внезапную проверку готовности воинских соединений и частей Вооружённых сил страны “к выполнению задач по предназначению”. Для этих целей ведомство пообещало задействовать полигоны и участки местности в двух пограничных с Украиной областях — Брестской и Гомельской.

Минобороны Беларуси объявило внезапную проверку войск вдоль границы с Украиной. Где перекроют дороги?