В Подмосковье 120 тыс. человек остались без света. Энерегетики назвали причину

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Опубликовано: 31.12.2025 08:08 , Обновлено: 31.12.2025

В Подмосковье вечером 30 декабря произошёл тотальный блэкаут - без света остались порядка 120 тыс. жителей Жуковского, Лыткарино и Раменского. Местные жители назвали произошедшее "Подмосковным апокалипсисом". О восстановлении электроснабжения энергетики отчитались только под утро.

К вечеру 30 декабря в соцсетях появились короткие ролики жителей районов, оставшихся без света. Судя по кадрам - кое-где работало только уличное освещение, а вот жилые дома оказались полностью обесточены. В некоторых районах, по сообщениям самих местных жителей, не работали светофоры, а также уличное освещение.

Больше всего неприятностей блэкаут доставил жителям многоэтажек.

“Лифты в высотках не работают, электроплиты и воды тоже нет, так как там дополнительные насосы подкачки стоят, чтобы воду на такую высоту поднять. Вот тут точно - коллапс”, - описал происходящее один из комментаторов под видео полностью обесточенного района.

Что стало причиной блэкаута в Подмосковье?

Между тем, в компании “Россети Московский регион”, которая отвечает за электроснабжение пострадавших районов Подмосковья, назвали официальную причину произошедшего. По их версии, произошло автоматическое отключение на высоковольтной подстанции 110 кВ. Что именно спровоцировало срабатывание автоматики на подстанции - не уточняется. По данным российского Telegram-канала SHOT, причиной стало “возгорание электротехнической шины”.

На устранение последствий аварии были направлены 22 бригады энергетиков (65 специалистов). Помимо основной неполадки они также обнаружили дополнительные повреждения высоковольтного оборудования. По версии энергетиков, это произошло в результате короткого замыкания, спровоцированного аварией.

К 4:00 утра в “Россетях” отчитались о полном восстановлении электроснабжения в затронутых аварией районах. В некоторых районах пришлось задействовать резервные генераторы на время ремонтно-восстановительных работ.

“Подача электроэнергии потребителям возобновлялась поэтапно. Менее чем за полтора часа энергетики восстановили электроснабжение у трети оставшихся без электричества абонентов”, - сообщили в компании.

При этом работы по возобновлению электроснабжения потребителей смежных сетевых организаций в прилегающих сетях, по информации компании, ещё не завершены.

Очередная атака дронов на Москвоский регион

Тем временем в российском Министерстве обороны и администрации Москвы сообщили, что вечером 30 декабря Московский регион подвергся очередной атаке беспилотников.

Мэр Москвы Сергей Собянин в промежутке с 18:00 до 22:00 сообщил о пяти сбитых дронах, летевших на Москву. В аэропорту Внуково из-за беспилотников накануне вечером пришлось вводить ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации.

По данным же Минобороны, до 20:00 дежурные средства ПВО сбили 109 дронов над Россией, включая 8 БПЛА – над территорией Московского региона. За следующие три часа ведомство отчиталось о сбитии ещё 27 дронов, в том числе трёх - над столичным регионом.

Напомним, на днях министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Украину в попытке удара по резиденции Владимира Путина. По его словам, Киев в ночь на 29 декабря запустил беспилотники для удара по госрезиденции президента РФ (Российской Федерации) в Новгородской области. Россия в эту ночь уничтожила 91 дрон. В самой Украине эти заявления назвали выдумкой.

Россия обвинила Украину в попытке удара по резиденции Путина