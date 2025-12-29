Россия обвинила Украину в попытке удара по резиденции Путина

Опубликовано: 29.12.2025 18:58 , Обновлено: 29.12.2025

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который отстранился по неизвестным причинам от переговоров с США, сделал заявление, обвинив Украину в попытке удара по резиденции Владимира Путина.

По его словам, Киев в ночь на 29 декабря запустил беспилотники для удара по госрезиденции президента РФ (Российской Федерации) в Новгородской области. Россия в эту ночь уничтожила 91 дрон.

По всей видимости речь идёт о резиденции на Валдае в 20 километрах от Новгорода. “Все беспилотные летательные аппараты уничтожены средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации. Данных о пострадавших и ущербе обломков БПЛА не поступало», — сказал Лавров.

Также он пообещал, что Россия готовит ответ на попытку удара, а цели уже определены .

Глава МИД России заявил, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена из-за попытки удара, которую он назвал «терроризмом». Но при этом Россия, по словам Лаврова, не намерена выходить из переговорного процесса после атаки ВСУ (Вооружённых сил Украины) на госрезиденцию Путина.

В Украине уже отреагировали на обвинения. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит удар по правительственным зданиям Украины в Киеве, а историю про попытку атаковать резиденцию Путина выдумала.

«Теперь со стороны России прозвучали очень опасные заявления, которые явно направлены на срыв всех достижений нашей совместной работы с командой президента Трампа. Мы работаем вместе, чтобы приблизить мир», — утверждает Зеленский.

По мнению главы Украины, Россия таким образом пытается обосновать свой отказ от необходимых шагов для прекращения войны.

Тем временем в Белом доме сообщили, что Трамп провел «позитивный телефонный разговор» с Путиным по Украине.