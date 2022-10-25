В подконтрольном РФ Мелитополе прогремел взрыв. Что известно?

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Опубликовано: 25.10.2022 09:34 , Обновлено: 25.10.2022

Мощный взрыв прогремел в Мелитополе Запорожской области 25 октября. По словам назначенных Кремлем властей, неизвестные подорвали автомобиль. Еще несколько взрывов произошло недалеко от города ночью. Собрали, что известно.

Сначала о подрыве автомобиля возле запорожской телерадиокомпании «За ТВ» сообщило агентство РИА Новости.

Позже там уточнили со ссылкой на пророссийских чиновников, что «взорвалось самодельное устройство». Мощность составила 1,5-2 кг в тротиловом эквиваленте.

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Член Общественной палаты РФ Александр Малькевич утверждает, что пострадало 5 человек — сотрудников телерадиокомпании.

Тем временем, в издании «РИА-Мелитополь» заявили, что это здание бизнес-центра назначенного Москвой губернатора Евгения Балицкого.

«Известно, что это был один из центров принятия решений оккупационной власти. Здесь в подвале регулярно проводили планерки из команды Балицкого. Также в этом здании находилось телевидение кремлевских пропагандистов, которое регулярно промывало “мозги” жителям оккупированных территорий», — сказано в сообщении.

Накануне украинский мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в ночь на 25 октября в селе Светлодолинское Мелитопольского района прогремело около 7 мощных взрывов — наблюдался дым со стороны железнодорожного моста.

Ранее Телеграф писал, что в Брянской области недалеко от границы с Беларусью и Украиной вечером 24 октября неизвестные подорвали железнодорожные пути. Произошедшее подтвердили местные власти.

В России подорвали железную дорогу на границе с Беларусью