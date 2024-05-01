В Китае рухнула половина автомагистрали — 24 человека погибли

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Опубликовано: 01.05.2024 15:11 , Обновлено: 01.05.2024

В ночь на 1 мая в китайском городе Мэйчжоу обрушилась половина скоростной автомагистрали, следующей из Гуандуна в провинцию Фуцзянь. Дорога рухнула на участке длиной почти 18 метров. Под завалами оказалось как минимум 20 автомобилей, 24 человек погибли.

В эфире национального телевидения Китая сообщили, что обрушение произошло около 02:10 по местному времени. В результате под завалами оказалось 20 машин, в которых находилось 54 человека. 30 из них удалось спасти, остальные погибли. Сейчас на месте работают спасательные службы. Причины случившегося устанавливаются.

Ранее Telegraf.news писал, что в минском районе Степянка две бойцовские собаки напали на парня с инвалидностью. Оттащить животных помогли водители мусоровоза. Первую помощь оказали прохожие, после чего пострадавшего увезли в больницу.

«Одна вцепилась в ногу, другая кусает за голову» — В Минске на парня с инвалидностью напали бойцовские собаки