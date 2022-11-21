В Пентагоне рассказали, почему Украина "в гораздо лучшем положении" накануне зимней войны с РФ

Опубликовано: 21.11.2022 15:45 , Обновлено: 04.07.2024

Министр обороны США Ллойд Остин заявил 21 ноября, что Украина находится в "гораздо лучшем положении", чем Россия, чтобы продолжать боевые действия в течение зимы.

Выступая на пресс-конференции в Индонезии, Ллойд Остин рассказал: “Мы многое сделали, чтобы попытаться подготовить украинцев к боям зимой и дать им возможность продолжать оказывать давление на наших противников в течение зимних месяцев”.

По его словам, “трудно предсказать, как будут развиваться события и в какие сроки, но мы поддерживаем Украину столько, сколько потребуется”

Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукашенко 21 ноября заявил, что “боится” делать выводы на счёт падения ракеты в польском Пшеводуве, но “с интересом” наблюдает за ситуацией. По его мнению, все было подстроено специально к саммиту G20. При этом он похвалили президента США Джо Байдена.

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