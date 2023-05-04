В Париже не исключили, что Макрон поможет Путину выйти из "параллельной реальности" и "ментальной изоляции". Как?

🎤 Мнение

Опубликовано: 04.05.2023 19:38 , Обновлено: 04.05.2023

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в интервью Radio France 4 мая рассказала, что президент Эмманюэль Макрон может снова начать названивать Владимиру Путину, чтобы "не усиливать его ментальную изоляцию".

“Одной из проблем российской власти сегодня является ее заточение в параллельной реальности, и мы не заинтересованы в усилении этой ментальной изоляции”, — рассказала Колонна. В то же время, министр отметила, что такие звонки не отменят поддержки Украины на фронте.

“Путь к переговорам, несомненно, будет проходить через лучшие результаты на местах (боёв - Ред.). Вот почему мы помогаем провести контрнаступление точно так же, как мы помогаем политически, дипломатически. Работаем над новым пакетом помощи для Украины”, — почнсоа французская министр.

На данный момент последний разговор Макрона и Путина состоялся ещё осенью 2022 года. Позднее в феврале 2023 года президент Франции во время Мюнхенской конференции безопасности обвинил Владимира Путина во лжи, а саму России назвал “мафиозным государством”. Об это сообщила европейская редакция Politico.

Макрон обвинил Путина в связях с «нео-мафией»