Макрон обвинил Путина в связях с "нео-мафией"

Опубликовано: 18.02.2023 12:16 , Обновлено: 18.02.2023

Президент Франции Эммануэль Макрон 17 февраля во время Мюнхенской конференции безопасности обвинил Владимира Путина во лжи, а саму России назвал "мафиозным государством". Об это сообщила европейская редакция Politico.

Эммануэль Макрон в пятницу раскритиковал Владимира Путина за то, что тот в прошлом году сказал ему, что ЧВК “Вагнер” не имеет никакого отношения к властям России. “Год назад я разговаривал с Путиным, и он заверил меня, что Россия не имеет никакого отношения к группе Вагнера, - сказал он аудитории на Мюнхенской конференции по безопасности. - Я принял это”.

По его словам, с тех пор эта ЧВК участвовала во вторжении в Украину. Это означает, что Москва “официально подтвердила тот факт, что ЧВК “Вагнер” была явным, прямым, военно-дипломатическим, неомафиозным представителем России по всему миру”, заявил Макрон.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/France24_en/status/1626584562062196737?t=YZqQ-ChZzrE_H2BkMplBDw&s=19”]

Поэтому президент Франции сделал вывод, что сейчас неподходящее время для переговоров с Россией, и призвал западные государства “активизировать” свою поддержку украинского контрнаступления.

В то же время он не исключил, что в какой-то момент после завершения войны на условиях Киева, Европа и Россия должны будут договориться о “несовершенном балансе” на континенте. Но подчеркнул, что прямо сейчас неподходящее время для переговоров.

Также он призвал реформировать ООН, напомнив, что Россия, будучи постоянным членом Совбеза ООН, нарушила Устав и другие международные договоренности.