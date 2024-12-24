В Париже эвакуировали 1,2 тыс. посетителей Эйфелевой башни

Опубликовано: 24.12.2024 16:59 , Обновлено: 24.12.2024

В Париже эвакуировали посетителей Эйфелевой башни 24 декабря. Как сообщил BFMTV.com, причиной эвакуации стало короткое замыкание на рельсе питания одного из лифтов, которое посеяло панику среди посетителей.

Техническая неисправность произошла между вторым этажом и вершиной башни, в 12:50 по Минску сработала пожарная сигнализация. Компания-оператор башни (SETE) провела эвакуацию около 1,2 тыс. посетителей “в соответствии с действующими процедурами безопасности”.

“Ни один посетитель не подвергался опасности”, — подчеркнули в SETE. Пожарные совместно с техническими службами башни проводят расследование, чтобы доподлинно установить причину инцидента.

Эйфелева башня вновь открылась для посетителей около 15:30 “до второго этажа”, сообщает [link href=“https://actu.fr/ile-de-france/paris_75056/a-paris-la-tour-eiffel-evacuee-apres-un-court-circuit-dans-un-des-ascenseurs_62045263.html” target=“_blank” rel=“noopener”] actu.fr [/link].

Ранее Telegraf.news писал, что в Париже спустя 5 лет после реставрации из-за пожара торжественно открыли знаменитый Собор Парижской Богоматери.

Напомним, огонь уничтожил 800-летний деревянный каркас крыши и привёл к обрушению знаменитого шпиля. На протяжении 5 лет здание находилось на реставрации, и на это было затрачено €846 млн от 340 тыс. жертвователей из 150 стран.

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