"Мурашки по коже" - Световое шоу восстановленного Нотр-Дам-де-Пари собрало более 5 млн просмотров в TikTok

🎥 Видео

Опубликовано: 10.12.2024 16:16 , Обновлено: 10.12.2024

Знаменитый Собор Парижской Богоматери, спустя годы реставрации, воспрянул и вновь отворил свои двери для парижан и туристов. Долгожданное событие ознаменовалось ярким световым шоу, которое, попав на видео, быстро покорило соцсети. Так, в TikTok один из таких роликов собрал свыше 5 миллионов просмотров. Посмотрите, как это было.

https://youtube.com/shorts/Lp0Slpgu8a4?si=EzkhEXb7hwm9HmED

Напомним, что знаменитый французский собор Нотр-Дам-де-Пари серьезно пострадал от пожара в 2019 году. Огонь уничтожил 800-летний деревянный каркас крыши и привел к обрушению знаменитого шпиля. На протяжении 5 лет здание находилось на реставрации, и на это было затрачено €846 млн от 340 тыс. жертвователей из 150 стран.

В преддверии Рождества Нотр-Дам, наконец, вновь распахнул двери для посетителей, и его открытие ознаменовалось ярким световым шоу, видеоролики с которым уже завирусились в соцсетях.

На стенах собора были продемонстрированы яркие световые проекции, которые гармонично сочетались с электронными мелодиями и вокальными произведениями. В этом масштабном спектакле, создающем эффект полного погружения, использовалась технология светового мэппинга: применялась трехмерная модель фасада, а также точное наложение анимаций, которые оживили архитектурные элементы.

Пользователи соцсетей впечатлились красотой и продуманностью шоу и оставили много восхищённых комментариев.

“Какая замечательная дань уважения восстановлению этой удивительной достопримечательности”, - написал один из пользователей под видео.

“У меня от этого мурашки по коже!” - восхитился другой.

“Световое шоу мирового класса”, - высказался третий.

“Я очень рад, что его восстановили, и он стал еще красивее”, - написал кто-то.

Ранее Telegraf.news рассказа, что на торжественную церемонию открытия собора Парижской Богоматери в Париж прибыло немало почетных гостей из-за рубежа: среди приглашённых были замечены избранный президент США Дональд Трамп, супруга его политического оппонента Джилл Байден, наследный принц Великобритании Уильям, президент Грузии Саломе Зурабишвили, президент Украины Владимир Зеленский, президент Италии Серджо Маттарелла и другие политики.

«Восстал, как феникс» — Собор Парижской Богоматери торжественно открыли спустя 5 лет после пожара