В ООН не увидели признаков создания биологического оружия в Украине

Опубликовано: 28.10.2022 09:06 , Обновлено: 28.10.2022

ООН по-прежнему не видит признаков создания биологического оружия в Украине. Об этом заявили высокопоставленные чиновники Управления по вопросам разоружения 27 октября на заседании Совбеза ООН по требованию России. А в США назвали обвинения РФ «чистыми выдумками».

Как отметили в организации, это был третий раз после вторжения 24 февраля, когда Совет официально собирался по просьбе России для рассмотрения «ее продолжающихся обвинений». А именно в том, что США якобы разрабатывает на территории Украины биологическое оружие.

На заседании выступил заместитель высокого представителя ООН по вопросам разоружения Адедеджи Эбо. Он сослался на слова функционера еще более высокого ранга, который выступал перед Совбезом ранее.

«Как информировал совет высокий представитель Идзуми Накамицу в марте и мае текущего года, ООН неизвестно ни о каких таких программах биологического оружия», — заявил Эбо.

Посол США Линда Томас-Гринфилд также отвергла российские обвинения:

«Мы все знаем, что эти утверждения суть чистые выдумки, преподносимые без малейших доказательств. И все же воспользуюсь этой возможностью, чтобы внести ясность. У Украины нет программы биологического оружия. У Соединенных Штатов нет программы биологического оружия».

Она назвала заседание «колоссальной тратой времени».

И добавила: «Неважно, сколько встреч по этому поводу пытается созвать Россия. И неважно, как сильно он раскручивает свою пропагандистскую машину. Мы не должны отвлекать ресурсы ООН на безосновательное расследование. И мы не должны позволять тактике России отвлекать нас от ее жестокой агрессивной войны».

Комаровский «признался» в создании бактериологического оружия

Кстати, в начале марта известный украинский врач Евгений Комаровский «признался» в разработке бактериологического оружия. Так он отреагировал на заявление Минобороны РФ, что лаборатории в Харькове и Полтаве «имели дело с дифтерией и дизентерией».

«Так я вам скажу по правде, что анализы на дифтерию и дизентерию делаются в любой больнице, да и вообще бывают иногда дизентерии и дифтерии. Иметь дело с ними может кто угодно. Лично я занимался этим, я вам честно скажу, я хочу признаться и покаяться, да я мечтал создать дизентерию как бактериологическое оружие, и чтоб этой дизентерией заболел великий Пу, чтобы она передавалась воздушно-капельным путем, чтобы он заболел и [обделался]».

Ранее Телеграф писал, что военные эксперты из США заявили, что есть, как минимум, четыре неядерных способа, с помощью которых президент России Владимир Путин может усилить эскалацию войны в Украине, чтобы избежать потерь. Об этом написало американское издание The Hill.

По словам специалистов, РФ может применить в том числе биологическое оружие.

В США назвали 4 способа, как Россия может усилить атаку на Украину без ядерного оружия