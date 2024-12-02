В Оксфорде назвали слово 2024 года. Что такое brain rot и причём тут "зумеры"?

Опубликовано: 02.12.2024 16:06 , Обновлено: 02.12.2024

Оксфордский словарь английского языка объявил словом 2024 года выражение brain rot. В пресс-службе издательства университета сообщили, что словосочетание выбрали на основе общественного голосования, участие в котором приняли более 37 тысяч человек.

Респондентам предстояло сделать выбор из шести слов-кандидатов, которые до этого выбрали эксперты Оксфорда. Там подчеркнули, что мини-список состоял из выражений, «сформировавших» уходящий 2024 год. Так, в ходе голосования победу одержало английское словосочетание brain rot, которое буквально можно перевести как «разложение (гниение) мозга».

Лингвисты объяснили, что выражение обозначает предполагаемое ухудшение психологического состояния и когнитивных навыков из-за чрезмерного потребления информации, в особенности онлайн-контента, у которого нет “содержательной ценности”. Частота использования данного словосочетания, по данным британских специалистов, за год выросла на 230%.

Эксперты отметили, что изначально термин широко использовался в социальных сетях (особенно в TikTok), однако за последний год «гниение мозга» получило ещё большее распространение. Например, речь идёт о журналистике: там его употребление всё чаще связывали с негативными последствиями из-за чрезмерного потребления информации в Интернете.

«Мне кажется интересным, что термин «гниение мозга» был принят поколением Z, которое в значительной степени ответственно за использование и создание цифрового контента, к которому и относится это выражение. Они распространили его через социальные сети — то самое место, которое, как говорят, вызывает «гниение мозга», — подчеркнул глава издательства Каспер Гратволь.

Что стало словом года по мнению других?

Например, по версии портала «Грамота.ру» словом 2024 года стал «вайб», которое обозначает атмосферу, “исходящую от человека, объекта, места или ситуации”. «Вайб» может быть мрачным, хорошим, напряжённым, заряженным, студенческим, крутым и не только.

В свою очередь по мнению словаря Collins, словом уходящего года стало brat. Эксперты объяснили: его используют, когда говорят о яркой и уверенной в себе личности, ведущей независимый и гедонистический образ жизни. Слово обрело популярность благодаря альбому исполнительницы Charli XCX.

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