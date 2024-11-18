"Васильевна, что такое "стрэйс"?" - Брестским педагогам устроили экзамен по молодежному сленгу. Кто "пикми", а кто "альтушка"?

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Опубликовано: 18.11.2024 13:11 , Обновлено: 18.11.2024

В TikTok опубликовали ролик, в котором педагогам Брестского государственного колледжа связи устроили своеобразный экзамен на знание молодежного сленга. Конечно, без оценок - в форме опроса. Как оказалось, молодежь в комментариях не знала многих слов.

Так, у педагогов спросили, кто (или что) такая (-ой, -ое) “альтушка”, “найк про”, “пикми”, “пов”, “дед ногтей насыпал”, “анк”, “бести”, “кринж”, “слэй”, “скуф”, “ш-общительная”, “соулмейт”, “нефор”, “стрейт” и не только.

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Вот значения некоторых из этих слов:

пикми - девушка, которая всеми силами пытается произвести впечатление на парней и заставить их думать, что она не такая, как все;

альтушка — это девушка с нестандартной внешностью, цветными волосами и ярким макияжем, стремящаяся любыми способами выделиться из толпы;

дед ногтей насыпал - это скобки-смайлики в переписках (”)))))” - по ассоциации с обрезанными ногтями человека);

ш-общительная - так чаще всего говорят о девушках, которые легко вступают в связь, в том числе половую, с парнями;

соулмейт — это родственная душа, человек, с которым устанавливается связь на всю жизнь;

анк - так зумеры называют мужчин за 30, которые пытаются выглядеть моложе своих лет, чтобы влиться в более юную тусовку.

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“Полина, подскажи”, - решила использовать “помощь зала” одна из женщин.

“Васильевна, что такое “стрейс”?” - обратилась к коллеге другая.

Интересно, что одна преподавательница ведет специальный блокнот, куда записывает слова молодежного сленга. “Свежие слова, я вчера ребятам даже на профлексике давала. Тюбик, чечик, папик, имба”, - перечислила она.

“У нее реально словарь молодежного сленга”, - удивился один комментатор.

«Лол, ты кекаешь?» — Солодуха спустился в переход, чтобы «сделать тренд и дропнуть»

“Мне 24, я как будто в другом мире, ничего не знаю из этого”, - поделился другой.

“Можно словарь почитать ваш, я не шарю за это.. Мне 19…” - признался третий.

Ранее Telegraf.news писал, что словом 2024 года, по версии словаря английского языка Collins, публикуемого британо-американским издательским домом HarperCollins, стало слово “brat”. Оно точно известно молодым фанатам современной поп-музыки, но для большинства остается загадкой. Посмотрели, что оно означает и какое отношение к этому имеет кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис.

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