Байден удивился секретным документам по Украине в его офисе

Опубликовано: 11.01.2023 08:27 , Обновлено: 11.01.2023

Президент США Джо Байден заявил, что удивился, когда в его офисе среде несекретных бумаг обнаружили секретные документы. В них — информация об Украине, Иране и Великобритании.

Байден утверждает, что не знал, что написано в документах.

«Я был удивлен, узнав, что там были какие-то правительственные записи», — сказал он журналистам и добавил, что он и его команда полностью сотрудничают со следствием.

По информации CNN, всего обнаружили 10 секретных документов, которые были датированы периодом между 2013 и 2016 годами. Они хранились вместе с другими бумагами, которые не содержали закрытую информацию.

В издании отметили, что генеральный прокурор Меррик Гарланд поручил прокурору США в Чикаго Джону Лаушу, которого назначил еще экс-президент Дональд Трамп, расследовать это дело.

Ранее Телеграф писал, что Трамп призвал провести обыски в жилье Байдена и Белом доме.