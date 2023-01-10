Трамп призвал провести обыски в жилье Байдена и Белом доме

Опубликовано: 10.01.2023 11:06 , Обновлено: 10.01.2023

Несколько секретных документов времен пребывания президента Джо Байдена на посту вице-президента при президенте Обаме были обнаружены прошлой осенью в частном кабинете, признали адвокаты Байдена в понедельник. За такой проступок Трампа уже преследуют прокуроры.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд попросил прокурора в Чикаго расследовать это дело, сообщил CNN источник, знакомый с ситуацией, и республиканцы в Конгрессе также обратили на это внимание. Адвокаты Байдена говорят, что они обнаружили правительственные материалы в ноябре 2022 года, когда закрывали офис в Вашингтоне, округ Колумбия, где располагался Центр дипломатии и глобального взаимодействия имени Пенна Байдена, который Байден использовал в рамках своих отношений с Университетом Пенсильвании, где он был почетным профессором с 2017 по 2019 год.

Другой источник сообщил CNN, что в офисе Байдена было обнаружено менее дюжины секретных документов. Неясно, к чему относятся эти документы и почему они были доставлены в личный кабинет Байдена. Федеральные чиновники по закону обязаны сдавать официальные документы и секретные записи по окончании их государственной службы.

“Белый дом сотрудничает с Национальным архивом и Министерством юстиции в отношении обнаружения того, что, по-видимому, является документами администрации Обамы-Байдена, включая небольшое количество документов с секретными пометками”, - говорится в заявлении Ричарда Заубера, специального советника президента Байдена.

“Документы были обнаружены, когда личные адвокаты президента упаковывали файлы, хранящиеся в запертом шкафу, чтобы подготовиться к освобождению офисного помещения в Центре Пенна Байдена в Вашингтоне, округ Колумбия. Президент периодически использовал это помещение с середины 2017 года до начала кампании 2020 года. В день этого открытия, 2 ноября 2022 года, офис юрисконсульта Белого дома уведомил Национальный архив. Архивы получили материалы на следующее утро”, - сообщили у Байдена.

Трамп призвал провести обыски

Обнаружение материалов произошло в тот момент, когда специальный советник Джек Смит расследует дело бывшего президента Дональда Трампа о возможном неправильном обращении с секретными документами на его курорте Мар-а-Лаго во Флориде. Федеральные следователи изъяли у Трампа по меньшей мере 325 секретных документов в рамках своего расследования.

Республиканцы уже задают вопросы Байдену. Однако спикер Палаты представителей США республиканец Кевин Маккарти не сказал, считает ли он, что новый Конгресс должен расследовать проступок Байдена, но сказал, что в прошлом громкая реакция демократов на то, что Трамп хранил секретные документы, была продиктована политикой.

“Президент Трамп никогда раньше не был на своем посту и только что ушел. Вот человек - [Байден], (который) провел свои последние 40 лет на этом посту”, - намекнул на профнепригодность Байдена Республиканский спикер Конгресса.

Впрочем, команда Трампа в аналогичной ситуации поступила иначе. Если адвокаты Байдена сразу же вернули секретные документы, то Трамп вернул 15 коробок с материалами только по настойчивому требованию министерства юстиции. Но не все. Позже федеральные следователи пришли к выводу, что у него все еще оставались десятки секретных файлов. Прокурорам министерства юстиции США пришлось получать разрешение большого жюри, а позже - разрешение судьи на обыск в Мар-а-Лаго, чтобы найти оставшиеся документы.

В социальной сети Truth Трамп всё-таки написал: “Когда ФБР собирается провести обыск во многих домах Джо Байдена, возможно, даже в Белом доме? Эти документы определенно не были рассекречены”.