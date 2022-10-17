В Норвегии задержали шестерых россиян за съемку секретных объектов

Опубликовано: 17.10.2022 16:16 , Обновлено: 17.10.2022

Полиция Норвегии задержала четырех граждан России на севере страны за фотографирование секретных объектов. Об этом сообщило местное издание The Barents Observer в понедельник, 17 октября. После стало известно еще о задержании еще двух россиян.

По данным полицейских, это произошло еще на прошлой неделе. Правоохранители в Мушеэне остановили машину с людьми, которые фотографировали объекты, фотосъемка которых запрещена.

Кроме того, у них нашли значительное количество фототехники и много фотоматериалов.

Как пишет издание, в северном районе Нордланда, где россияне занимались съемкой, есть несколько военных объектов, нефтяных и промышленных производств, а также крупные гидроэлектростанции.

Известно, что россияне приехали в Норвегию из Финляндии. В ходе допроса они заявили, что являются туристами.

В пятницу 14 октября окружной суд Хельгеланда решил арестовать всех четырех подозреваемых на время расследования.

Также сообщается, что на прошлой неделе при выезде из Норвегии задержали 50-летнего россиянина, который имел при себе два беспилотника и видеозаписи из разных районов Норвегии.

Еще одного россиянина задержали в аэропорту в городе Тромсе на севере Норвегии, у которого тоже был при себе беспилотник с видеокамерами.

«Из конфискованных вещей, которые мы просмотрели, мы видели, среди прочего, изображения из аэропорта в Киркенесе и изображения вертолета Bell вооруженных сил», — сказал прокурор полиции Джейкоб Берг.

Отмечается, что гражданам России нельзя летать на дронах в воздушном пространстве Норвегии, в том числе на Шпицбергене и на морской территории в 12 морских милях от суши.

Ранее Телеграф писал, что в Норвегии произошел инцидент на заводе, которые соединен со вторым по величине газовым месторождением Ormen Lange. Местная полиция заявила о «непонятной ситуации».

В Норвегии сообщили о «непонятной ситуации» на втором по величине газовом месторождении