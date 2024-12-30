В Нижней Силезии полиция Польши начала штурм горящего дома. Что произошло?

🎥 Видео

Опубликовано: 30.12.2024 15:53 , Обновлено: 26.02.2025

В деревне Скала в Нижнесилезском воеводстве Польши начали крупномасштабную полицейскую операцию. Как сообщило RMF, помимо пожарных, борющихся с огнём, на месте происшествия прибыло антитеррористическое подразделение из Вроцлава.

Пожар охватил две стодолы (сарая) и многоквартирный жилой дом старой постройки. С огнём боролись 15 пожарных расчётов. По информации [link href=“https://www.rmf24.pl/regiony/wroclaw/news-pozar-i-wybuchy-wielka-akcja-kontrterrorystow-na-dolnym-slas,nId,7883195#crp_state=1” target=“_blank” rel=“noopener”] источника [/link], инцидент имеет криминальный подтекст. Сообщается, что в здании укрылся вооружённый человек, вероятно, причастный к убийству. Он забаррикадировался в одном из помещений и отказался сдаваться.

По данным пожарной службы, было обнаружено тело мужчины, ещё один человек ранен, но жив. Местные жители сообщают о серии взрывов. На место происшествия выехал окружной прокурор из Легницы.

Действия антитеррористического подразделения были затруднены из-за продолжающегося пожара, который, по словам пожарных, сложно потушить из-за угрозы обрушения здания.

Как сообщила пресс-секретарь полиции Явора Эва Ключинская, спецназ не может войти в здание до полной ликвидации возгорания. «Антитеррористы вошли в горящее здание, но были вынуждены покинуть его, пока пожарные не потушат огонь», — добавила Ключинская в разговоре с [link href=“https://www.onet.pl/informacje/onetwroclaw/pozar-na-dolnym-slasku-do-akcji-wkroczyli-antyterrorysci/derqdg2,79cfc278” target=“_blank” rel=“noopener”] порталом [/link] Onet.

Также она отметила, что полиции, фактически, пришлось защищать пожарных. «После завершения тушения пожара подразделение снова войдёт в здание, и мы будем расследовать обстоятельства смерти одного человека и нападения на другого, который находится в больнице. Антитеррористы, конечно, также захотят задержать человека, который забаррикадировался в здании. У него нет пути к отступлению», — заявила она.

«Там нет заложников», — подчеркнул в беседе с Onet аспирант Лукаш Дутковяк, пресс-секретарь коменданта воеводской полиции во Вроцлаве.

В операции задействованы службы всего региона. В Сети появились кадры с места событий, на которых, в частности, виден лёгкий бронетранспортёр AMZ Tur.

Ранее Telegraf.news писал, что в канцелярию президента Польши Анджея Дуды поступила петиция с требованием поменять цвета польского флага.

Президенту Польши предложили поменять цвета польского флага