В Мурманской области РФ пассажирский поезд столкнулся с грузовым - известно о 14 пострадавших

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Опубликовано: 18.12.2024 18:51 , Обновлено: 18.12.2024

В Мурманской области России 18 декабря двухэтажный пассажирский поезд столкнулся с грузовым, несколько вагонов сошло с рельсов. Известно как минимум о 14 пострадавших. Есть и предварительная причина произошедшего.

Пассажирский поезд шел из Мурманска в Санкт-Петербург. По информации оперативных служб региона, пострадало 14 человек, из них трое - в тяжелом состоянии, [link href=“https://tass.ru/proisshestviya/22706913” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] российское агентство ТАСС. Всего же в пассажирском поезде ехало 326 человек.

[info_b]Внимание! На видео ниже присутствует нецензурная лексика.[/info_b]

Как написал Telegram-канал Shot, пассажиры рассказали, что состав сначала резко затормозил, перевернулись три вагона. В одном из них, по данным источника, была женщина с ребенком, которые получили порезы рук и тела.

По информации Shot, у грузового поезда сломался токоприемник, и его оставили ждать помощи. Предварительно, он выкатился на другой путь, где с ним и столкнулся пассажирский поезд. Также Telegram-канал сообщил, что всего повредились четыре пассажирских вагона, в которых находился 161 человек, включая 32 ребенка.

Пострадавших госпитализируют в больницу города Кандалакша, для эвакуации людей используют вертолет и автобусы, написал Shot.

Фото: Telegram-канал Shot

ТАСС сообщил, что российский Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ст. 263 УК РФ). “Столкновение произошло в результате самопроизвольного движения неисправного грузового состава с рудой”, - утверждают в оперативных службах.

[info_b]Внимание! На видео ниже присутствует нецензурная лексика.[/info_b]

Движение поездов на железнодорожном участке в Мурманской области остановили.

В 18:31 Shot написал, что число пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии, выросло до пяти, среди них - проводник поезда. Одного человека пытаются достать из упавшего вагона, его зажало. А по [link href=“https://t.me/mash/60169” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] Telegram-канала Mash, заблокированных между вагонами людей нет, спасатели всех вытащили.

Тем временем ТАСС сообщил, что пассажиров из сошедших с рельсов вагонов пассажирского поезда пересадили в исправные, в ближайшее время состав продолжит движение.

Ранее Telegraf.news писал, что пассажирский поезд столкнулся с грузовым на одном из главных железнодорожных коридоров Чехии, в городе Пардубице, расположенном примерно в 100 километрах от столичной Праги, поздно вечером 5 июня 2024 года.

В Чехии пассажирский поезд столкнулся с грузовым — погибли 4 пассажира, десятки пострадавших