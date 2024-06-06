В Чехии пассажирский поезд столкнулся с грузовым - погибли 4 пассажира, десятки пострадавших

🎥 Видео

Опубликовано: 06.06.2024 08:17 , Обновлено: 06.06.2024

Пассажирский поезд столкнулся с грузовым поездом на одном из главных железнодорожных коридоров Чехии, в городе Пардубице, расположенном примерно в 100 километрах от столичной Праги, поздно вечером 5 июня. По предварительным данным, погибли 4 человека, не менее 26 человек получили ранения.

По данным местных СМИ, в скоростном поезде, принадлежавшем коммерческой компании Regio Jet, в момент столкновения находилось не менее 300 пассажиров. По понятным причинам, больше всего пострадали именно первые вагоны. Сообщается, что машинисты обоих локомотивов выжили, с ними сейчас работают следователи.

Тем временем, как сообщило агентство Reuters, на месте ЧП всю ночь работали экстренные службы. К месту крушения поездов были направлены вертолеты спасателей и десятки карет скорой помощи.

Также на место ЧП выехал премьер-министр Чехии Петр Фиала и другие высокопоставленные чиновники. Премьер уже выразил соболезнования семьям погибших пассажиров.