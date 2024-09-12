В Мурманской области РФ обстреляли самолет, перепутав его с беспилотником

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Опубликовано: 12.09.2024 12:45 , Обновлено: 12.09.2024

В Мурманской области России 12 сентября ввели план "Ковер" из-за угрозы нападения беспилотников. Днем ранее, по данным телеграм-канала Baza, после отмены ограничений на использование воздушного пространства, с дронами перепутали легкомоторный самолет и обстреляли его.

Baza сообщила, что утром 12 сентября в двух аэропортах в Мурманской области второй день подряд введели план «Ковер». Это порядок действий служб и персонала аэропорта, который вводится при появлении неопознанных летающих объектов в воздухе. Предварительной причиной источник назвал возможную атаку БПЛА.

Ограничения ввели почти на всем Кольском полуострове (в том числе Мурманске и Апатитах). Задержаны рейсы на вылет и на прилет.

Также в телеграм-канале со ссылкой на источники сообщили подробности инцидента с легкоспортивными самолетами ATEC 321 Faeta NG и BRM Aero Bristell NG5, который произошел 11 сентября после отмены плана “Ковер”.

По данным Baza, самолеты вылетели с посадочной площадки через полчаса после отмены ограничения на использование воздушного пространства, которое ввели из-за атаки БПЛА.

“Видимо, отмена дошла не до всех — после взлёта пилот одного из бортов увидел, что второй самолёт ведёт себя как-то странно, и подал сигнал бедствия. Позже выяснилось, что второй борт обстреляли из стрелкового оружия”, — отметили в тг-канале.

И добавили, что после приземления КВС доложил, что “пули пробили крыло и фары самолёта”.

Ранее Telegraf.news писал, что российские промосковские каналы сообщили, что ВСУ предприняли попытку прорыва на новом участке в Курской области. По их информации, в ответ на контрнаступление армии РФ в Глушковском районе украинские военные попытались прорваться уже в другом месте, на новом участке границы. Власти Киева, в свою очередь, информацию об этом не прокомментировали.

В России заявили о попытке прорыва ВСУ на новом участке в Курской области. Что известно?