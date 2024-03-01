В Москве желающие простится с Навальным выстроились в двухкилометровую очередь

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Опубликовано: 01.03.2024 14:49 , Обновлено: 01.03.2024

В Москве в пятницу, 1 марта, проходят похороны российского оппозиционного политика Алексея Навального, который две недели назад умер в российской колонии. Перед храмом иконы "Утоли моя печали" в Марьино, где проходило отпевание тела погибшего, очередь из желающих проститься с Навальным растянулась на два километра.

Видео обстановки у храма опубликовали несколько российских СМИ и телеграм-каналов. По последним данным “Сирены”, очередь уже превысила два километра.

По сообщению журналистов, присутствующих на месте событий, люди в очереди у храма скандировали фамилию Навального и лозунги “Не сдавайтесь!” и “Не забудем!”

Среди тех, кто пришёл на похороны российского оппозиционера, издание “Медуза” заметило европейских и американских дипломатов, в частности, посла США Линн Трейси, посла Германии Александра Графа Ламбсдорффа, посла Франции Пьера Леви и представители некоторых других стран Евросоюза.

Среди присутствующих заметили также видных российских политиков, таких как Евгений Ройзман, Борис Надеждин, Екатерина Дунцова.

Проститься с сыном пришли и родители Алексея Навального - Анатолий Иванович и Людмила Ивановна. Им пришлось несколько часов ждать выдачи тела сына.

Похоронить Навального планируют на Борисовском кладбище. Журналистов на территорию кладбища не пустили. По сообщениям некоторых СМИ, сегодня его закрыли на весь день.

Напомним, новость о смерти Навального, находившийся в заключении, пришла из колонии 16 февраля. Однако, его тело не отдавали матери ещё 8 дней. По словам женщины, представители властей начали шантажировать ее, чтобы заставить устроить тайные похороны сына. В медицинском заключении причина смерти оппозиционного политика была указана как “естественная”.

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