В Москве заочно арестовали судью МУС, выдавшего ордеры на арест экс-министра обороны РФ Шойгу и главы Генштаба Герасимова

Опубликовано: 11.11.2024 16:27 , Обновлено: 11.11.2024

Басманный суд Москвы заочно арестовал судью Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Хайкеля Бен Махфуда. Он был одним из трех судей, который летом 2024 года выдал ордеры на арест бывшего министра обороны РФ и нынешнего секретаря Совета безопасности страны Сергея Шойгу и начальника российского Генерального штаба Валерия Герасимова.

“Суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и заочно арестовал Хайкеля Бен Махфуда по ч. 2 ст. 301 УК РФ”, - сообщили в суде, передало агентство ТАСС.

То есть его обвиняют, согласно кодексу, в “заведомо незаконном заключении под стражу или содержании под стражей”. Максимальный срок за это - четыре года тюрьмы.

Также известно, что Россия объявила судью МУС в международный розыск.

Ранее Telegraf.news писал, что, согласно официальному заявлению МУС, ордеры на арест Шойгу и Герасимова выдали 24 июня 2024 года «в контексте ситуации в Украине по предполагаемым международным преступлениям», датируемым от 10 октября 2022 года по 9 марта 2023-го.

На экс-министра обороны и главу Генштаба МУС возложил персональную и «совместную» ответственность за ряд «военных преступлений».

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Шойгу и Герасимова