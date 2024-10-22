В Москве задержали певицу Глюкозу. За что выписали штраф 5 тыс. российских рублей?

Опубликовано: 22.10.2024 10:26 , Обновлено: 22.10.2024

В московском аэропорту Шереметьево задержали певицу Глюкозу (настоящее имя - Наталья Чистякова-Ионова), которая, как написал Telegram-канал Shot, была в "неадекватном состоянии". Суд оштрафовал ее на 5 тыс. российских рублей (или 171 белорусский).

Как оказалось, Чистякова-Ионова была в состоянии наркотического опьянения, хоть изначально от медосвидетельствования в аэропорту отказалась. “Певица шла после рейса, шатаясь и с трудом держась на ногах … По словам сотрудников, у Глюкозы было искривлено лицо, что характерно при употреблении наркотиков, певица была очень неустойчива”, - утверждает Shot.

По информации источника, Глюкозу привлекли по ч. 1 ст. 6.9 (“Потребление наркотических или психотропных веществ без назначения врача”) КоАП РФ. Как смягчающее обстоятельство суд посчитал наличие у певицы несовершеннолетних детей, поэтому она отделалась штрафом.

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