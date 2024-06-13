"Секс и бриллианты" - Бритни Спирс сняла видео, где покрасовалась в практически прозрачном платье без нижнего белья

🎥 Видео

Опубликовано: 13.06.2024 09:45 , Обновлено: 13.06.2024

Американская поп-певица Бритни Спирс продолжает эпатировать публику в своём Instagram-аккаунте. На этот раз певица сняла видео, где показалась подписчикам в знойном и практически прозрачном платье без нижнего белья.

В своём ролике в Instagram 42-летняя Спирс позировала, надев облегающее прозрачное платье с бриллиантами. Наготу звезды прикрывали лишь чашечки бюстгальтера платья.

Певица подписала пост: «Секс и бриллианты!!! Pss, будьте добры, друзья!!» Свой образ она дополнила черными туфлями на высоком каблуке и чокером такого же цвета.

На Спирс не было нижнего белья, но её причинное место прикрыли намеренно размещенные на платье драгоценные камни. Певица откинула волосы набок, улыбалась и дерзко смотрела в камеру.

Звезда отключила возможность оставлять комментарии под своими видео, однако её фанаты в последнее время обеспокоены странным поведением певицы. Некоторые полагают, что череда полуобнажённых видео и ранее нашумевшие танцы с ножами - ничто иное, как обострение биполярного расстройства, которое поп-певице лечили ещё в 2007 году. К слову, Бритни Спирс всегда любила эпатировать публику странными и откровенными нарядами и поведением. В частности подобные костюмы можно было лицезреть и в её клипах.

Ранее Telegraf.news писал о том, что поклонники Бритни Спирс снова выказали беспокойство ее самочувствием после того, как поп-звезда опубликовала видео, на котором она танцует в одиночестве, в своем доме.

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