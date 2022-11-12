В Москве прошли маршем сторонники ядерног удара по Вашингтону

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Опубликовано: 12.11.2022 13:28 , Обновлено: 12.11.2022

По Москве прошёл марш под названием «На Вашингтон». Его участники под ритм «We Will Rock You» англосаксонской группы Queen пели о своем требовании ударить ядерными ракетами по США.

Прошедшие маршем москвичи также повторяли слова Владимира Путина: «Мы, как мученики, попадём в рай, а они просто сдохнут».

Участники марша размахивали флагами в цветах «георгиевской ленты», СССР, РФ.

https://twitter.com/Apocalypto321/status/1591265508325736449?t=qPnWzkBZHtHcR017catpfw&s=19

Ранее Телеграф сообщил, что если Россия ударит по Украине ядерным оружием, то США нанесут «сокрушительный удар» по российским военным базам в Крыму или Черноморскому флоту. Об этом заявил бывший командующий американскими войсками в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

США уничтожат Черноморский флот РФ в случае ядерного удара по Украине — Ходжес