В Москве прошли маршем сторонники ядерног удара по Вашингтону
По Москве прошёл марш под названием «На Вашингтон». Его участники под ритм «We Will Rock You» англосаксонской группы Queen пели о своем требовании ударить ядерными ракетами по США.
Прошедшие маршем москвичи также повторяли слова Владимира Путина: «Мы, как мученики, попадём в рай, а они просто сдохнут».
Участники марша размахивали флагами в цветах «георгиевской ленты», СССР, РФ.
https://twitter.com/Apocalypto321/status/1591265508325736449?t=qPnWzkBZHtHcR017catpfw&s=19
Ранее Телеграф сообщил, что если Россия ударит по Украине ядерным оружием, то США нанесут «сокрушительный удар» по российским военным базам в Крыму или Черноморскому флоту. Об этом заявил бывший командующий американскими войсками в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.
США уничтожат Черноморский флот РФ в случае ядерного удара по Украине — Ходжес