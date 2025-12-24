В Москве прогремел ещё один взрыв авто – погибли два полицейских

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Опубликовано: 24.12.2025 09:06 , Обновлено: 24.12.2025

В московском районе Орехово-Борисово, где два дня назад на парковке подорвали начальника управления Генштаба России, в ночь на 24 декабря прогремел ещё один взрыв. Его жертвами стали два инспектора дорожно-патрульной службы (ДПС). Собрали, что известно о ЧП к этому часу.

По данным российского Telegram-канала Baza, взрыв прогремел около 1:40 на улице Елецкой, в каких-то сотнях метров от того места, где подорвали автомобиль генерал-лейтенанта Фанила Сарварова. По предварительным данным, там также сработало самодельное взрывное устройство.

Впрочем, пока версии произошедшего разнятся. По одной из них, взрывное устройство, как и в случае с Сарваровым, было закреплено неизвестными лицами под днищем служебного автомобиля, со стороны пассажирского сидения, рядом с водителем. По другой версии, неизвестный бросил взрывчатку в автомобиль и скрылся с места ЧП и сейчас его якобы разыскивает полиция.

В пресс-релизе, обнародованном российским МВД говорится, что сотрудники ДПС при патрулировании заметили подозрительного человека у служебного автомобиля полиции. “Когда они подошли ближе для его задержания, было приведено в действие взрывное устройство”, — говорится в пресс-релизе ведомства.

Два сотрудника ДПС получили множественные осколочные ранения - медикам не удалось их спасти. По информации Baza, помимо двух погибших, ещё два полицейских получили тяжёлые травмы. По информации Mash, неподалёку от служебной машины нашли тело ещё одного погибшего и сейчас выясняют, является ли погибший случайным прохожим или же имеет непосредственное отношение к взрыву.

Сообщается, что Следственный комитет Москвы уже возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также незаконного оборота взрывных устройств. В настоящее время следователи и криминалисты собирают материалы для судебных экспертиз. Планируется, что будут проведены генетическая, медицинская и взрывотехническая экпертизы.

Напомним, что в результате подрыва самодельного взрывного устройства в понедельник, 22 декабря, в Москве убили начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил России генерал-лейтенанта Фанила Сарварова. В его случае взрывчатку прикрепили к днищу авто.

Начальника управления Генштаба РФ подорвали в машине в Москве