Начальника управления Генштаба РФ подорвали в машине в Москве

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Опубликовано: 22.12.2025 10:57 , Обновлено: 22.12.2025

В понедельник, 22 декабря, в Москве убили начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил России генерал-лейтенанта Фанила Сарварова. Он подорвался в собственном автомобиле в Москве.

Взрыв на одной из парковок в московском Орехово-Борисово прогремел около 7:00 в понедельник, о чём сообщили ряд российских Telegram-каналов. Они опубликовали кадры с места ЧП, на которых виден легковой Kia Sorento с разорванной передней частью. Также видно, что от взрывной волны пострадали ещё несколько припаркованных рядом машин.

По информации медиков, водитель взорванного авто получил множественные осколочные ранения, закрытые переломы, раны ног и перелом лицевой кости.

Информацию о ЧП вскоре дополнили в российском Следственном комитете. Оказалось, что за рулём авто был 56-летний начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров. от полученных травм он скончался.

По предварительной версии следствия, его машину подорвали с помощью самодельного взрывного устройства, которое прикрепили к днищу авто. В настоящее время криминалисты ещё осматривают место ЧП, допрашивают свидетелей и очевидцев, изучают материалы с камер видеонаблюдения. для уточнения картины произошедшего будут проведены дополнительные судебно-медицинская и взрывотехническая экспертизы.

Тем не менее, уже сейчас Главное следственное управление СК России по Москве возбудило уголовное дело против неустановленных лиц по статье за убийство, совершенное общеопасным способом, а также за незаконный оборот взрывчатых веществ.

Официальный представитель российского Следкома Светлана Петренко озвучила и предварительную версию, согласно которой убийство Сарварова было организовано украинскими спецслужбами. Впрочем, по её словам, отрабатываются и другие версии убийства.