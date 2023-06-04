В Москве предложили использовать пенсионеров и детей вместо ПВО. Это как?

Опубликовано: 04.06.2023 11:49 , Обновлено: 04.06.2023

Бывший командующий зенитными подразделениями Москвы Сергей Хатылев 3 июня заявил, что власти города должны использовать местных пенсионеров в качестве средства борьбы с беспилотниками.

«Дежурство по ПВО, дежурство на постах визуального наблюдения, дежурство на крышах домов. Это должны сделать гражданские. Как раз и нужно использовать ветеранов Вооруженных сил, пенсионеров-пэвэошников… Наших отставных генералов и полковников при памяти нужно направить на эту работу», - заявил он.

По его словам, российским властям пора вспомнить об опыте 80-лентней давности, когда “гражданские, в том числе и дети, дежурили кто с биноклями, кто с чем, наблюдали небо”.

Сергей Хатылев заявил, что местные администрации уже должны начать мобилизацию на такую службу гражданского населения. “Дежурство по ПВО, дежурство на постах визуального наблюдения, дежурство на крышах домов, - это должны сделать гражданские. Как раз и нужно использовать ветеранов Вооруженных сил, пенсионеров-пэвэошников, которые могут рассказать, научить, показать и отвечать за эту работу в масштабах города, области”, - пояснил бывший российский военный, передает издание Dailystorm.

Также он предложил использовать брандспойты для того, чтобы сбивать низколетящие беспилотники. “Они сшибают просто эти беспилотники и уничтожают”, - рассказал он.

Ранее Телеграф сообщил, что утром 30 мая в Москве беспилотники атаковали российскую столицу. Как минимум три из них врезались в жилые многоэтажки — по улице Профсоюзной, по улице Атласова в Новой Москве и на Ленинском проспекте. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Десятки беспилотников атаковали Москву