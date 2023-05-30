Десятки беспилотников атаковали Москву

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Опубликовано: 30.05.2023 08:31 , Обновлено: 30.05.2023

Утром 30 мая в Москве беспилотники атаковали российскую столицу. Как минимум три из них врезались в жилые многоэтажки - по улице Профсоюзной, по улице Атласова в Новой Москве и на Ленинском проспекте. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Информацию об атаке беспилотников подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, “незначительные повреждения” получили несколько зданий, никто серьезно не пострадал. Тем не менее, сотрудники МЧС эвакуировали жителей нескольких подъездов в двух пострадавших домах для проведения осмотра мест происшествия.

По данным издания Baza, около 25 БПЛА участвовали в утренней атаке на столицу РФ. Тем временем сами москвичи делятся фотографиями и видео последствий утренней атаки беспилотников.

Фото: последствия атаки беспилотника по многоэтажкe на улице Атласова в Новой Москве.

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Между тем, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что на подлете к городу системы ПВО сбили несколько беспилотников, что могли слышать жители некоторых районов Московской области.

Соцсети наводнили видео свидетелей взрывов, которые слышны во многих населенных пунктах Подмосковья, таких как Одинцово, Барвиха, Ильинское.

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Одному из очевидцев удалось даже заснять момент уничтожения беспилотника в воздухе над Рублёвкой.

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По данным телеграм-канала Baza, в общей сложности утром в сторону Москвы прилетело порядка 25 беспилотников. Большинство из них были сбиты силами ПВО на подлёте к городу. Часть беспилотников, как утверждают авторы тг-канала, зацепились за деревья или повисли на линиях электропередач, поскольку летели на сверхмалой высоте.

Кроме того, тг-канал сообщил о том, что один из трёх беспилотников, которые всё же достигли жилых многоэтажек, влетел в квартиру на 14-м этаже дома на Ленинском проспекте, но не взорвался. По данным авторов канала, на беспилотнике были установлены взрывные устройства, которые при падении не сдетонировали.